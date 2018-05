À la rencontre de Guillaume Delporte, un paysan-boulanger du Bois Morin

Pétrir les pâtes pour en faire du bon pain, c'est la passion de Guillaume Delporte. Ce paysan-boulanger du Bois Morin utilise de nombreux ingrédients, notamment le tournesol, le sésame et le pavot. Il cultive aussi des céréales sur un champ de cinq hectares qui se trouve autour de sa ferme. Chaque semaine, il fabrique 200 kilogrammes de pain bio qu'il vend chez lui et au marché de Bressuire.



