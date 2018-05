À la rencontre de Jean-Louis Mierger, un artisan boulanger très passionné

À Jonzac, en Charente, la réputation de la Maison Mierger n'est plus à faire. Jean-Louis Mierger y a passé plus de 40 ans devant son four à bois. Cet artisan boulanger est très passionné par son métier. Son travail à l'ancienne est très apprécié à Jonzac où les habitants sont attachés à la tradition du bon pain. Son secret : la patience. Il faut en effet attendre 18 heures avant de mettre la pâte pétrie au four. Jean-Louis Mierger, qui partira bientôt à la retraite, est en train de transmettre son savoir-faire à ses successeurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.