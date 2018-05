À la rencontre de la bande du carrelet à Vitrezay

La bande du carrelet à Vitrezay est composée par Denis, Serge, Didier et Gérard. Tout au long de l'année, ces derniers trouvent toujours l'occasion de se rendre dans leur cabane équipée d'un carrelet pour une partie de pêche. Parfois, ils attrapent des crevettes blanches, une espèce spécifique de l'estuaire de la Gironde. Les moments qu'ils partagent dans cet endroit au cadre idyllique sont toujours un plaisir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.