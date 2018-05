A la rencontre de Pascal Guigli, un grand amoureux de la Corse

C'est au beau milieu de la vallée de Cruzini, une des régions les plus retirées et les plus sauvages de Corse, que nous nous rendons ce mardi 1er mai. Direction le village de Pastricciola. Après une heure de trajet sur des routes sinueuses, on arrive au fond de la vallée, mais celle-ci semble déserte. Jusqu'à ce qu'on rencontre Pascal Guigli qui nous invite à boire du café qu'il prépare à l'ancienne. Pascal, 78 ans et grand-père de quatre petits-enfants, vit seul au village. C'est un touche-à-tout : il a été un temps boulanger puis maçon, il a ensuite travaillé dans l'aviation et dans l'administration. Il a un jour quitté Pastricciola mais comme il le dit, "on ne peut pas partir d'ici sans penser à revenir". Ce qui lui plaît en Corse, c'est la liberté. Chose qui selon lui, manque dans les autres villes.



