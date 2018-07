A la rencontre de Philippe Orveillon, pêcheur plongeur de Saint-Malo

Philippe Orveillon est pêcheur d'ormeau et de la coquille Saint-Jacques depuis une vingtaine d'année. Âgé de 54 ans, il est l'un des rares pêcheurs plongeurs de Saint-Malo. Avec les membres de son équipage, ce professionnel pêche l'ormeau toute l'année sauf pendant l'été, sa période de reproduction. Une fois embarqués, ces mollusques ramassés à la main sont livrés dans plusieurs restaurants et marchés de la ville portuaire de Saint-Malo.



