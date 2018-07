A Mâcon, les habitants réservent un accueil chaleureux à Antoine Griezmann

A Mâcon, l'effervescence se fait ressentir face au retour d'Antoine Griezmann dans sa ville natale. Dès l'officialisation de la date d'arrivée du joueur, les habitants se sont mobilisés pour lui préparer une fête. Tous veulent le remercier et lui témoigner leur fierté et leur joie. Pour son entraîneur d'enfance, Christophe Grosjean, ce retour est historique. Près d'un tiers des habitants de Mâcon seront présents sur l'esplanade Lamartine pour accueillir leur héros.



