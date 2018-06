A Paris, l'opposition veut faire interdire les pubs pour la malbouffe dans le métro

"L'alimentation est devenue un enjeu culturel et durable", explique à LCI Jean-Baptiste Menguy, qui rappelle notamment que c'est un "discriminant social", les populations les plus modestes se trouvant les plus exposées à la malbouffe. "Nous n'allons pas assez loin sur cette dimension publicitaire, alors qu'on l'a fait pour l'alcool et le tabac."





L'élu de droite s'appuie sur une mesure similaire qui vient d'être adoptée par la mairie de Londres, qui envisage également de "limiter la publicité aux abords des établissements scolaires". "Des pistes intéressantes", juge-t-il.





Le voeu devra toutefois se contenter d'"ouvrir le débat" sur la question, puisqu'il n'y a actuellement "pas de base légale" pour interdire ce type de publicité dans les transports. Le projet de loi agriculture et alimentation, qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, n'a pas repris les propositions de plusieurs députés qui souhaitaient interdire ces messages publicitaires lorsqu'ils s'adressent à des enfants de moins de 16 ans. "Une occasion ratée", affirme l'élu.