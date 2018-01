A qui ouvrir sa porte, a-t-on le droit de dire non... ? Les réponses aux questions que vous vous posez sur le recensement 2018

Après avoir été testée pendant plusieurs années par l'Insee, la possibilité de répondre par Internet avait été pour la première fois généralisée à toutes les personnes recensées en 2015. "C'est avant tout un service important rendu à la population, nous assurait alors Fabrice Lenglart, le directeur des statistiques démographiques et sociales de l'Insee : cela offre un confort pour répondre aux enquêtes". Du côté de l'Insee, ajoutait-t-il, "cela représente un certain nombre d'économies de coût et c'est plus écologique. Une opération annuelle de recensement, ce sont tout de même 14 millions de bulletins collectés". "Les questionnaires incomplets sont moins nombreux par internet qu'avec les documents papier", car ainsi "les habitants ne répondent qu'aux questions qui les concernent", fait aussi valoir Valérie Roux, cheffe du Département de la démogragraphie à l'Insee, dans le dossier de presse présentant l'enquête 2018. En 2017, 54% des personnes recensées ont répondu par Internet.