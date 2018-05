À quoi sert l'argent collecté par les radars routiers ?

Au sujet des radars routiers, la Cour des comptes s'est intéressée de près aux recettes générées par ces petites boîtes grises, qui poussent au bord des routes ou qui roulent discrètement dans des voitures banalisées. Ces dispositifs ont rapporté plus d'un milliard d'euros à l'Etat en 2017. Selon la loi, cette somme est destinée à financer l'amélioration de la sécurité routière. Alors, à quoi a vraiment servi cet argent ?



