A quoi va ressembler le nouveau bac ?

Pour le futur baccalauréat, les élèves devront choisir deux spécialités parmi les huit proposées. L'examen du bac, lui, sera constitué de quatre épreuves qui comptent pour 60% de la note. D'abord, entre le mois de mars et mai 2021, les élèves devront passer deux épreuves écrites portant sur les spécialités choisies. Ensuite, ils auront à faire face à l'épreuve de philosophie à partir du mois de juin. Et enfin, ils se présenteront devant trois jurés pour un grand oral de 20 à 30 minutes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.