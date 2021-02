À quoi vont ressembler les autoroutes du futur ?

Si les voitures évoluent sans cesse avec des modèles toujours plus écologiques, les autoroutes, qui représentent un quart du trafic routier, devraient également changer de peau dans les années à venir, toujours au profit de l’écologie mais aussi de l’autonomie et de la sécurité des véhicules. Il sera ainsi possible de rouler au sec même lors d’averses et orages de pluie verglaçante, comme ce fut le cas ces dernières semaines dans l’Hexagone. Dans trois ans, en Allemagne, une expérimentation visera à couvrir toutes les autoroutes de panneaux solaires.

Il ne s’agira pas de panneaux solaires classiques, opaques comme actuellement, mais transparents pour laisser passer la lumière et ne pas gêner la visibilité des conducteurs. Ce système présentera deux avantages, à savoir la sécurité, les panneaux étant inclinés et évacuant la pluie, la neige ou encore le verglas sur les côtés de la route. Un plus non négligeable, une route mouillée causant deux fois plus d’accident. L’autre avantage sera écologique puisqu’avec ces panneaux solaires, les 13.000 kilomètres d’autoroute équipés en Allemagne pourront fournir un tiers de la consommation annuelle des 83 millions d’habitants outre-Rhin.