Va-t-on manquer de carburants ? Les agriculteurs bloquent des raffineries à partir de dimanche

Vers une pénurie d'essence en France ? On en est encore très loin. Mais à partir de dimanche soir, la FNSEA va bloquer 13 raffineries et dépôts de carburant du groupe Total avec des tracteurs et des tentes pour protester contre l'importation d'huile de palme, que les agriculteurs accusent de nuire aux producteurs français d'huile de colza.





Les 13 sites bloqués se situent à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville l'Orcher, Dunkerque (Nord), Coignières (Yvelines), Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Grandpuits (Seine-et-Marne), Vatry (Marne), Strasbourg, Cournon (Puy-de-Dôme), Lyon et Feyzin (Rhône), La Mède (Bouches-du-Rhône) et Toulouse. Un chiffre à mettre en perspective avec les sept raffineries et 200 dépôts dont environ 90 dépôts principaux, que compte la France. La FRSEA d'Ile-de-France a toutefois annoncé son intention de bloquer également le dépôt de carburant de Grigny (Essonne), paralysant ainsi les principaux dépôts de la région.





La profession a en ligne de mire, en particulier, la bio-raffinerie de La Mède, qui va utiliser à partir de sa mise en service, cet été, 50% d'huile de palme importée, moins chère, pour produire du bio-carburant. Une concurrence redoutée par les producteurs de colza, qui dénoncent, selon la FNSEA, "le double langage du gouvernement" qui autorise, dans le cadre des négociations internationales, des contingents d'importation complémentaires d'huile de palme.