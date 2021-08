175.500 manifestants : mobilisation en recul pour les anti-pass sanitaire

À Montpellier en revanche, le nombre de protestataires a grimpé : 9500 personnes se sont rassemblées selon la préfecture de l’Hérault, contre 7500 la semaine passée. Une violente bagarre a éclaté entre antifascistes et des militants de la Ligue du Midi, mouvement régionaliste d'extrême droite, avec des jets de bouteilles et de planches en bois, a relaté France Bleu. Plusieurs personnes ont été blessées dont une à la tête.

En régions, 160.803 manifestants se sont rassemblés, en particulier dans certaines villes du Midi. Et ce, malgré une fréquentation en baisse à Toulon, où 8000 personnes ont défilé selon l’Intérieur, bien loin derrière le rassemblement de 22.000 manifestants samedi dernier - l’un des plus importants dans l'Hexagone depuis le début de la mobilisation.

À Marseille, où 4000 manifestants ont été décomptés, la foule s'est rendue devant l'institut hospitalo-universitaire (IHU) en maladies infectieuses dirigé par le professeur Didier Raoult. Dans le reste de la moitié sud, plusieurs milliers de personnes ont défilé : 2500 à Aix-en-Provence, 3400 à Bordeaux (contre 4300 la semaine passée et 5500 le 31 juillet dernier), 3400 à Toulouse, 3000 à Bayonne et 2500 à Nice.

La capitale fait exception au déclin global de la mobilisation, avec un nombre de manifestants en progression : les quatre cortèges parisiens ont rassemblé quelque 14.700 protestataires, contre 13.9000 une semaine plus tôt. Deux cortèges étaient à l'initiative de collectifs de Gilets jaunes, l'un au départ de la place du Châtelet et l'autre aux abords du ministère de la Santé à midi, et un autre à l'appel de Florian Philippot, chef de file des Patriotes.

Le pass sanitaire a été étendu depuis lundi à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France, tandis que restaurants, cafés, salles de spectacle et de sport l’imposent également. Pour accéder à ces lieux publics, il faut se munir d'une preuve de vaccination complète, d'un test antigénique de moins de 72 heures ou d'une preuve de contamination au Covid-19 dans les six derniers mois.

Vendredi soir, près de 2100 malades du virus étaient toujours hospitalisés en soins critiques en France, les situations étant très contrastées d'une région à l'autre. Le CHU de Guadeloupe bat le rappel de tout son personnel et selon un communiqué du préfet de région, "60 décès supplémentaires sont à déplorer" depuis lundi. Vendredi, le Premier ministre en déplacement au Centre hospitalier d'Étampes, en Essonne, y avait souligné qu'aucun des cinq malades admis en réanimation n'était vacciné, y voyant "la preuve par l'exemple".