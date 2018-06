Semaine de 4 jours à l'école : ce que contient le "Plan mercredi" de Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer a également annoncé un soutien financier renforcé pour l'organisation de ces activités. "Aujourd'hui, les communes sont financées par les CAF à hauteur de 55 centimes de l'heure par enfant, a-t-il assuré lors d'un point presse ce mercredi. Demain, on passera à un euro. Les communes seront aidées deux fois plus ce qui devrait permettre d'avoir deux fois plus d'enfants concernés."





Les projets proposés devront "veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires", "assurer l'inclusion de tous les enfants", en particulier ceux en situation de handicap, "inscrire les activités périscolaires sur le territoire", "proposer des activités riches et variées". Les projets labellisés "Plan mercredi" font l'objet d'une signature entre le maire, le préfet, le directeur académique et le directeur de la CAF.