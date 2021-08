Un Afghan placé sous surveillance en garde à vue : "Il n'y a pas eu de faille", se défend Darmanin

"Il est sorti pendant quelques minutes de la zone que la DGSI lui avait demandé de garder", mais n'a pas fui, assure Gérald Darmanin ce mardi 24 août sur franceinfo. L’un des cinq Afghans rapatriés en France et mis sous surveillance à leur arrivée en France, suspectés d’avoir été en lien avec les talibans, a été interpellé lundi dans l'après-midi et placé en garde à vue à Paris, a confirmé le ministre de l'Intérieur.

Quant au contrôle des rapatriements depuis Kaboul, "il n’y a pas eu de faille", a-t-il affirmé. "Plus de 1 000 Afghans et une centaine de Français en quelques heures ont été pris de Kaboul, amenés à Abou Dhabi, et d'Abou Dhabi, à Paris, a-t-il détaillé. Tous ceux qui, dans la confusion, n'ont pas pu être criblés, comme on dit, par les services de sécurité, l'ont été sur la base militaire française." Présent parmi eux, le suspect principal "était manifestement en lien avec les talibans", mais "a beaucoup aidé l'armée française, les Français et vos collègues journalistes, ainsi que plus d’une centaine d’Afghans (...) qui ont pu revenir sur le sol national parce qu’ils ont aidé les Français", ajoute le ministre.

Parce que "nous soupçonnions effectivement cette personne d'avoir ou d'avoir eu des liens avec le gouvernement afghan taliban, nous avons décidé de le mettre sous Micas (...) dès qu'il est arrivé sur le sol national", a-t-il précisé, affirmant qu’"il est aujourd'hui, lui et ses contacts, surveillés par la DGSI et géolocalisés" avec "un nombre d’obligations" à respecter. "Nous connaissons toutes les personnes qui sont arrivées sur notre sol, ramenées par l’armée française", a également assuré Gérald Darmanin.