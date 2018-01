A Saint-Malo, si vous avez trop bu, en plus de l’amende, il faudra payer pour les policiers qui vous ont interpellé

Si la justice dit oui, donc, le cœur des internautes balance. Sur la page Facebook de l'agence locale de Ouest-France à Saint-Malo, il y a ceux, comme Mylène, qui s’insurgent, et voient "la mort des bars et des restaurants" : "270 euros c'est cher payé quand même !", écrit-elle. "Si une personne qui habite dans la ville et va dans un bar dans le centre-ville et rentre chez lui à pied, en gros si il croise les flics il se paye 270 euros d'amende ? Parce qu'il rentre chez lui à pied et qu'il a bu ? C'est tendu quand même !" Pour l'internaute, "ça va pousser les gens à prendre le véhicule", à moins "qu'ils mettent en place des transports gratuits la nuit, ce qui permettrait peut-être au mauvais buveur de ne pas traîner dans la rue et agresser des gens... Je suis mitigée : je suis d'accord pour une amende, mais 270 euros c'est cher payé !"





D’autres qui nuancent, comme Chris : "C'est pour ceux qui vu leur état, seront ramassés et conduits aux urgences et en cellules !" D’autres qui sont d’accord avec la mesure : "Il était temps ! Oui, l’ivresse est interdite, cette interdiction est affichée partout, et cause des tas de dégradations, de violences et même de décès )à cause d’accidents et de bagarres." Enfin, d’autres en rigolent... voyant tout de suite la manne financière de la ville : "Vous pensez qu'il y a une majoration pour ceux qu'on doit repêcher dans bassin Vauban (le port, ndlr) ?", rigole Marie. "En tous les cas ils vont faire du pognon l'été.... Et pendant la prochaine Route du Rhum (crouse de bateaux, ndlr), les PV tomberont comme des petits pains ... !"