A Science-po, des copies pénalisées faute d'écriture inclusive ? C'est faux !

On ne trouve en effet aucune mention de l'écriture inclusive dans le règlement de la scolarité, qui régit notamment l'évaluation des copies. En interne, on rappelle cependant qu'il y a bien eu un guide publié en 2017 sur le sujet. À destination de l'administration uniquement, il ne concernait pas les professeurs et encore moins les élèves. Et surtout, il n'a jamais eu de caractère obligatoire. Pour preuve, sur le site de l'école, on ne retrouve que deux documents qui mentionnent les termes "écriture inclusive". Le premier est un communiqué de presse qui annonce le lancement de ce manuel. On y lit bien qu'il s'agit d'un "Guide pour une écriture inclusive destiné au personnel administratif".

L'autre est le procès verbal d'un Conseil de la vie étudiante et de la formation (CVEF), daté du 13 novembre 2017. La référente égalité femmes-hommes de l'époque, Régine Serra, est interrogée sur la question. Tout d'abord, elle précise qu'il s'agit d'un texte "construit selon les préconisations du Haut Conseil à l'égalité et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur". Parmi les conseils, on trouve "la féminisation des métiers, titres et grades", "l'ordre alphabétique quand nous devons énumérer des noms" et enfin "le dédoublement ou l'écriture épicène". Par exemple, commencer son message par la formule "chers étudiants, chères étudiantes". Ou bien préférer au terme "participante" ou "participant" celui de "personne". "Ce guide ne va pas plus loin." Ainsi, il "ne préconise pas l'utilisation de nouvelles graphies comme le tiret ou le point". De plus, toujours dans le même document, les choses sont clairement posées à plat. L'utilisation de cette écriture "est bien un registre personnel". "Ce n'est ni une démarche, ni une préconisation institutionnelle."