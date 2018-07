À Strasbourg, des policiers détroussent les passants... pour les sensibiliser aux pickpockets et voleurs à la tire

C’est une scène "traditionnelle" de la vie estivale : un groupe de touristes assis en terrasse, les sacs posés à leurs pieds. Ils écoutent tous un homme, peut-être un serveur, qui leur parle. Et, du coup, ne voient pas que, dans leur dos, passe un homme, qui s'empare de l'un des sacs. Un pickpocket, aidé d’un comparse qui détourne l’attention...





Fausse peur, jeudi dernier : il s’agissait, cette fois-ci, d’un policier en civil et d’une opération de sensibilisation un peu particulière, mise en place par les forces de l’ordre de Strasbourg. Les policiers jouent aux voleurs à la tire... pour sensibiliser les passants. Lieux privilégiés : ceux fréquentés par les touristes, le centre-ville, les abords des monuments, et les terrasses. Les policiers strasbourgeois ont ainsi subtilisé une trentaine de sacs qui traînaient ou de portefeuilles débordant d’un sac à main ouvert. A chaque fois, en prévenant ensuite : "Vous savez que c’est un beau jour pour vous ? Parce je suis policier ! Sinon, je vous aurais pris votre sac !" Et de rappeler, devant des passants un peu interloqués, les règles de base : toujours avoir un œil sur son sac, ne pas le garder ouvert, ne pas le laisser posé dans un coin, ne pas laisser son portefeuille ou son téléphone sur la table, ne rien mettre de précieux dans la poche arrière de son pantalon...