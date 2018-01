Abandon de Notre-dame-des-Landes : les habitants de Saint-Aignan-Grandlieu sont opposés à cette décision

Au lendemain de l'annonce du gouvernement, les drapeaux en berne à la mairie traduisent l'humeur des citoyens de Saint-Aignan-Grandlieu. L'aménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique est à présent acté, toutefois il a été dénoncé par la commune entière depuis des années. Les habitants ne laissent rien paraître de leurs ressentiments mais une extension de l'aéroport n'apporterait que des nuisances sonores et ne serait pas synonyme d'une meilleure activité économique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.