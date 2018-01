Abandon de Notre-Dame-des-Landes : les riverains de Nantes-Atlantique s'inquiètent

Édouard Philippe a annoncé, ce mercredi 17 janvier 2018, l'abandon du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une décision qui suscite la colère des riverains de l'aéroport Nantes-Atlantique. Plus de 40 000 personnes habitent à proximité des pistes. Lorsque cet aéroport sera agrandi, les nuisances augmenteront. Les élus locaux évoquent "un coup de poignard" et "une capitulation".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.