Abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes : que va-t-il se passer maintenant ?

Pas d’accord sur la durée, les deux "antis" et les "pros" ne le sont pas non plus sur le coût. Les médiateurs ont chiffré entre 365 et 460 millions d'euros le réaménagement de Nantes-Atlantique, prolongement du tramway jusqu'à l’aéroport compris. Une estimation qui ne tient pas compte du coût d'une éventuelle indemnisation versée par l’État à Vinci. Les opposants à cette option parlent, eux, de "plus d’un milliard d’euros" d’investissements.