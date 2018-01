Accident de Millas : "La vérité doit être judiciaire", selon le patron de la SNCF

Concernant le réseau, Pepy annonce pour 2018 des crédits inédits pour moderniser et rénover le chemin de fer français avec 5,2 milliards d’euros d’enveloppe. "L’Etat avait lancé beaucoup de chantiers. Moderniser le réseau classique est notre priorité de 2018", explique-t-il tout en mettant aussi l’accent sur les trains OuiGo qui vont être doublés en volume dès cette année. Déjà accessibles depuis les gares de Marne-la-Vallée et Paris Montparnasse, ils devraient aussi s’élancer depuis Paris Gare de Lyon et Gare de l’Est dans les prochains mois. "Donner plus de choix et moins cher", promet-il. La SNCF veut arriver à un tiers de "petit prix", soit moins de 40 € pour un court trajet. "Grâce à OuiGo, nous avons ajouté 7 millions de places à petit prix", se félicite-t-il.





Parmi les autres chantiers, il rappelle l’existence des travaux de construction d’un nouveau RER sous Paris qui relierait la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie en passant par la porte Maillot et La Défense. Le but de cette nouvelle ligne est de décharger le RER A. "Un chantier de 4 milliards d’euros équivalent à celui d’un TGV", annonce Guillaume Pepy.