Accident de Millas : plusieurs familles de victimes se constitueront partie civile

En colère, les parents d'enfants décédés dans l'accident de bus à Millas réclament des excuses à l'État. Ils dénoncent une forme d'absence des autorités à leurs côtés. D'ailleurs, plusieurs familles se constitueront partie civile mardi 26 décembre, au tribunal de grande instance de Marseille. Cette démarche leur permettra d'avoir accès au dossier et d'éventuellement demander des investigations supplémentaires. Nous avons recueilli le témoignage de l'une d'entre elles.



