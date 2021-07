Un agent SNCF tué par un éboulement à Massy, le trafic fortement perturbé

Dans le même temps, "des moyens de substitution ont été mis en œuvre" et "aucun voyageur ne sera laissé sans solution de voyage, et je les invite donc à contacter les agents de la SNCF ou à se renseigner des solutions possibles dans les trains", a encore déclaré le ministre, avant de préciser : "Nous avons été en mesure de refaire partir les circulations et notamment de remettre en œuvre le tunnel grande vitesse. Demain les circulations seront à peu près normales sur l'ensemble du réseau, notamment les réseaux sud-ouest et Atlantique".

Gare Montparnasse, où TF1 s'est rendu dimanche soir, les écrans affichaient des retards jusqu'à 3 heures pour les trains le grand Ouest. Depuis la SNCF a annoncé l'arrêt des liaisons entre Paris et le sud-ouest. Sur place, les voyageurs avaient pris leur mal en patience. "C'est mal embarqué pour ce soir", admettait l'un d'eux. Un autre nous assurait avoir "prévu de passer un peu de temps là, vu qu'ils annoncent qu'on part dans deux heures".

Pour certain, l'option de reporter le voyage prévu s'annonce compliquée. "On a besoin de rentrer à la maison, on a des choses de prévues derrière et on part demain. Il faut absolument qu'on rentre", nous explique une femme. Une autre nous confie son "inquiétude". "Je pars demain matin à 8h. (...) Malheureusement il faut attendre", poursuit-elle.