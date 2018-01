Accidents de Millas et de Jonches : pourquoi y a-t-il encore des passages à niveau dangereux en France ?

Les accidents sur les passages à niveau à Millas, suivi un mois après sur celui de Jonches, relancent évidemment la polémique. Pourquoi la SNCF ne modernise-t-elle ou ne supprime-t-elle pas ces nœuds de circulation accidentogènes ? Chaque année, une trentaine de personnes meurt en effet dans de telles circonstances en France, et en 2016, 111 collisions se sont produites sur des passages à niveau. Pire un classement des plus dangereux existe, et celui de Jonches se trouvait en 11e position.





Car, en 2010, à ce même endroit, un car scolaire s'était retrouvé sur les voies avant d'être percuté par un train. A l'époque, contraire au drame de Millas où six enfants ont perdu la vie, il n'y avait pas eu de victimes. Mais depuis cette date, ce passage à niveau aurait être dû supprimé, ce qui n'a, donc, pas été le cas...