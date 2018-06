Accrocs entre les bouchers-charcutiers et les groupuscules vegans, la police sollicitée pour une protection

Les bouchers-charcutiers sont à bout. Plusieurs attaques ont été recensées ces dernières semaines contre des commerces lillois, principalement des boucheries, victimes de jets de projectiles et de peinture, recouvertes de faux sang. Autant d'actions répétées et revendiquées de la part de groupuscules vegans anti-viande et anti-élevage, exigeant l'arrêt du "spécisme", idéologie justifiant et imposant l'exploitation des animaux par les humains. Des actions qui font naître une vive inquiétude chez pas moins de 18.000 artisans bouchers-charcutiers en France.