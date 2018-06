Accusation d'agression sexuelle et de viol : le producteur Harvey Weinstein plaide non coupable

Le producteur de 66 ans, dont les agissements présumés sont à l'origine de #MeToo, mouvement mondial de prise de parole des femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols, a plaidé non coupable de trois chefs d'accusation. Un pour l'agression sexuelle et deux pour le viol. En cas de condamnation, il risque jusqu'à 25 ans de prison. En novembre dernier, à partir d'une enquête dans le New York Times, Harvey Weinstein a été accusé par près d'une centaine de femmes d'abus sexuels allant du harcèlement jusqu'au viol.