Accusations de viols : garde à vue prolongée pour Tariq Ramadan

Tariq Ramadan devant les enquêteurs. L'islamologue et théologien suisse a été placé en garde à vue ce mercredi matin dans le cadre d'une enquête ouverte concernant des soupçons de viols et violences, selon une source judiciaire citée par l'AFP. Tariq Ramadan s'est rendu mercredi matin à la convocation des policiers "dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris des chefs de viols et violences volontaires", a précisé cette source, confirmant une information de RTL. Ce jeudi matin, cette garde à vue a été prolongée.