Au très chic restaurant L'Avenue, une action choc de SOS Racisme et des clients sans voix

Visiblement ce jeudi dans le restaurant, le personnel de service a compris le message des pancartes. Mais ne souscrit pas. "Vous ne voyez pas que je suis arabe ?", crie une serveuse, jolies frisettes, et robe à fleur, aux militants. "Il n’y en a pas beaucoup en terrasse !", répond un jeune avant de filer dare-dare. "Allez merci, merci beaucoup !" Et souffle : "Non mais vous avez vu la violence du truc... " Sur un bout de trottoir, avant de filer aussi, Nicolas Abdelazziz, commente ce demi "pshhhhit" : "On s’est présenté devant l’espace public, devant le restaurant, on avait le droit, on était dans une démarche pacifique. Les vigiles nous ont pris tout notre matériel avec une réaction assez agressive." Samia Chabbaoui, en charge de la com', fait un bilan "en demi-teinte" de cette action "qui se voulait pacifique et a pris une tournure inattendue" : "On est quand même contents, car cela montre la violence des vigiles à notre égard, comme s’ils avaient quelque chose à se reprocher." Et veut voir le positif : "On est désolé de constater qu’en 2018 de tels agissements ont encore lieu. On voulait interpeller les clients et le groupe Costes, c’est chose faite." Tous filent.