Achats entre particuliers, les sites diront tout au fisc

Les sites de locations de voitures ou de maisons entre particuliers, comme Airbnb, Blablacar ou encore Drivy, sont désormais dans le collimateur du fisc. Le gouvernement voudrait obliger ces plateformes, qui reçoivent des paiements et qui les redistribuent, à transmettre ces informations au fisc, afin de lutter contre la fraude fiscale. Près de 300 entreprises sont concernées par cet éventuel changement. La plupart y sont hostiles.



