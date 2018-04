Actu & Vous : qu'est-ce qui préoccupe les Stéphanois ?

Avec un vent de fraîcheur et une température avoisinant les 10°C le matin du jeudi 26 avril, on a l'impression d'avoir reculé d'une saison à Saint-Étienne. Des conditions climatiques qui inquiètent les fleuristes. Cependant, l'actualité qui prédomine pour les Stéphanois est la grève à la SNCF. Les trains se font rares et les déplacements s'annoncent de plus en plus difficiles. La fermeture de nombreux commerces est également au centre des préoccupations des habitants.



