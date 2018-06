Adopter son animal de compagnie dans de bonnes conditions, c'est aussi une question de timing

Vos enfants vous réclament un compagnon pour Noël ? Pour Nicolas Dumas, un animal peut tout à faire être adopté à cette période à la seule condition qu'il ne soit pas considéré comme un cadeau. "Il faut vraiment que ça soit une décision réfléchie, et que l'on comprenne bien que l'on s'engage pour une quinzaine d'années avec un chien et une vingtaine avec un chat". Faire entrer au sein de sa famille un animal de compagnie comporte des responsabilités qu’il ne faut pas négliger. Il faudra dans tous les cas lui accorder du temps, de l’attention et de l'affection, mais aussi des soins lorsqu’il en aura besoin.





Adopter un chien juste avant de partir en vacances n'est de plus pas forcément une bonne idée. "Le chien va être un peu perturbé, il ne va pas vous connaître, on l'emmène dans un endroit qui ne sera plus le sien après. Tout le monde est présent tandis qu'à la rentrée, il n'y aura tout à coup plus personne." En plus d'être déstabilisé, le chien risque d'avoir un comportement agressif ou inapproprié. Mieux vaut donc le prendre sous votre aile au moins une semaine avant le départ, ou à la rentrée.