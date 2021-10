"Notre société a évolué" : l'adoption bientôt ouverte aux couples non mariés ?

C’est désormais le Sénat qui a l’avenir du texte entre ses mains : ce mercredi 20 octobre, le Palais du Luxembourg doit examiner une proposition de loi LaREM qui s’attelle à réformer l’adoption en France. Avec pour mesure phare l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés.

Validé début décembre 2020 par l’Assemblée, malgré l’opposition de députés des LR et de l’extrême droite, le texte prévoit que les couples pacsés ou concubins puissent également prétendre à une adoption plénière - contrairement à une adoption simple, ce dispositif prévoit une nouvelle filiation avec l’adopté, qui ne conserve alors plus aucun lien avec sa famille d’origine.

Actuellement, dans le cas d’un couple non marié, seul l’un des deux conjoints peut adopter seul. Si cette loi est validée, la durée de vie commune passera aussi de deux ans actuellement à un an, pour les adoptions d’enfants en France. Le texte prévoit également d’abaisser l’âge minimal des parents requis pour candidater à l’adoption de 28 à 26 ans. En 2018, quelque 650 pupilles de l’État ont été adoptés en France, et 615 enfants à l’étranger. Des chiffres bien en deçà du nombre de familles candidates à l’adoption.

Selon la députée LaREM Monique Limon, députée de l'Isère et rapporteuse du texte, cette proposition permettrait de mettre fin à une discrimination qui stigmatisait certains couples.

Pourquoi avoir proposé d’élargir les critères de candidature à l’adoption, en l’ouvrant aux couples non mariés ?

Pour le dire abruptement, c'est une proposition de loi qui veut déringardiser l'adoption. Actuellement, seul le mariage était autorisé parce qu’il avait une connotation de stabilité. Mais aujourd’hui, bon nombre de personnes vivent en couple et ne sont pas forcément mariées : elles sont pacsées ou en concubinage. À partir du moment où notre société a évolué dans sa manière de vivre et de faire famille, l'adoption doit se caler sur cette évolution. Le mariage n'est pas forcément une garantie de stabilité, il y a beaucoup de couples qui divorcent. On ne doit donc pas obliger les couples à se marier parce qu'ils veulent adopter, c’est un souhait qui se construit indépendamment du fait d’être marié ou non.

Par ailleurs, un projet d’un couple non marié pouvait aujourd'hui correspondre tout à fait aux profils des enfants à adopter, c’est donc dommage de leur fermer la porte. D'autant plus que l’on a fait le constat que trop de mineurs protégés restent placés en établissement, alors que si on étudiait leur situation, peut-être qu'ils pourraient bénéficier d'une adoption, en respectant le projet de l'adopté. L’objectif est de donner une famille à un enfant et non l'inverse. En 2018, près de 950 pupilles d’État étaient confiés à une famille en vue d’adoption, quand près de 2100 autres vivaient en famille d’accueil. Et l’on comptait 10.500 agréments en cours de validité en vue d’une adoption en 2019.