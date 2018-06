Adoption homoparentale limitée aux "enfants atypiques" en Seine-Maritime : une association porte plainte

"Si les propos sont vérifiés, ils sont contraires aux principes de neutralité, d’égalité et de refus des discriminations qui caractérisent la fonction publique. Je les condamne et prends acte de leur condamnation par le président de Seine-Maritime", assuré le secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt.





Dans une enquête publiée sur LCI en mai 2017, plusieurs associations, dont l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) dénonçaient déjà les discriminations dont sont victimes les couples de même sexe dans les démarches d'adoption. Selon elles, certains conseils de famille - qui décident de l’attribution des pupilles de l’État - sont "traditionnels" et refuseraient d’office les dossiers déposés par les couples de même sexe.