Adoption : les couples homosexuels discriminés en Seine Maritime ? Une association porte plainte, Marlène Schiappa condamne

Mais alors, les couples hétérosexuels et les couples homosexuels sont-ils placés sur le même plan ? "Toute pratique contraire, et particulier un refus ou une dépriorisation de dossiers de parents adoptants en raison de leur orientation sexuelle, serait de fait illégale et constituerait un cas de discrimination", assure à LCI la direction générale de la cohésion sociale qui rappelle que cette discrimination est d'ailleurs punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.





Or, dans les faits, il semble que la pratique varie selon les dossiers de candidature des parents. "On doit avant tout choisir les futurs parents en fonction des besoins du profil de l’enfant", assure en effet Nathalie Parent.





Et d'abonder : "Le fait qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel ou homosexuel, ça fait partie des critères pour lesquels on définit les besoins de l’enfant. Le conseil de famille - instance chargée d'évaluer les candidats à l'adoption - peut très bien décider que pour un enfant ça doit être un couple hétéro."





Et dans certains cas, le conseil de famille choisit d'office de favoriser les couples hétérosexuels. "On n'a rien contre les couples de mêmes sexe, mais tant qu'on aura des couples jeunes, stables, avec un père et une mère, on les privilégie", assurait auprès de l'AFP Jean-Marie Müller, président du conseil de famille de Meurthe-et-Moselle.