Adrien et David ont quitté la prêtrise pour se marier, ils militent désormais pour la fin du célibat des prêtres

"On se serait cru au Moyen-Age !". Quand David a fait part de son souhait de se marier, on lui a signifié sans ménagement qu'il devait quitter son ministère, sa paroisse et ses fidèles dans aucun préavis. "On m'a demandé de quitter l'église du jour au lendemain. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir aux paroissiens et de leur expliquer les raisons de mon départ", se souvient, amer, David.





Idem pour Adrien qui a officié comme prêtre pendant 17 ans avant de rencontrer Magalie, de l'épouser, et de devenir père... de famille. Un choix qu'il ne regrette pas. Il en a tiré un livre "Une vie nouvelle", et milite désormais pour la fin du célibat des prêtres. Et de constater, avec un peu d'humour, que regarder le parcours de ses aînés célibataires, lui avait moyennement donner envie de suivre leur chemin.