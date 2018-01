Aéroport de Nantes : des transports alternatifs sont étudiés

Le projet de nouvel aéroport étant abandonné, comment les habitants du Grand Ouest vont-ils se déplacer dans les années et les décennies à venir ? Les infrastructures actuelles vont-elles suffire ? Faudra-t-il développer le TGV ou agrandir des routes ? Les voyageurs devront-ils transiter par Paris ? Toutes les solutions possibles sont explorées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.