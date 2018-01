Notre-Dame-des-Landes : les gagnants et les perdants en cas d'abandon du projet

Et l’addition ne s’arrête pas là pour l'Etat. Le SMA, qui, comme l'Etat, devait toucher 5% du chiffre d'affaires de l'aéroport, a déjà investi 30 millions d'euros dans le projet. Nantes, Rennes, Angers et les départements du grand Ouest et les régions Pays de la Loire et Bretagne, réclameront d'une part le remboursement de la somme, et d'autre part une compensation pour les retombées financières qui n'auront pas lieu.





D'autres dépenses plus tardives, comme des indemnisations pour nuisances sonores adressées aux quelque 6000 riverains de l'aéroport de Nantes, pourraient également peser un peu plus sur le budget de l'Etat. Afin de mieux évaluer ces dommages, le rapport des médiateurs réclame d’ailleurs "une révision rapide" du plan d’exposition au bruit (PEB) et du plan de gêne sonore (PGS), qui datent tous deux de 2004. "Si on ajoute à cela l'ensemble des compensations environnementales, le rachat des maisons pour permettre l'agrandissement de l'aéroport de Nantes Atlantique, plus le droit de délaissement, l'Etat doit encore s'acquitter de plusieurs dizaines de millions d'euros", assure le SMA. "La facture s'élève au final au milliard d'euros."