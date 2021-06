Aéroports de Paris : les appels à la grève se multiplient à l’approche des vacances

Les syndicats comptent profiter de ces premiers gros week-ends de départs en vacances pour demander le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail (PACT). Ce projet a été décidé par la direction d’ADP, considérablement affecté par la pandémie de Covid-19, et prévoit des économies grâce à des baisses de salaire et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Une perspective que refusent les syndicats. Le PACT va "supprimer définitivement plus d'un mois de salaire à tous les salariés et les obliger à accepter des mobilités géographiques génératrices de temps de trajets supplémentaire", ont dénoncé la CGT, la CFE-CGE, l'Unsa, la CFDT et FO. De son côté, Augustin de Romanet, PDG d’ADP, a préféré parler de suppression de primes "qui vont conduire à ce que d'ici 2023, un certain nombre de personnes pourraient perdre entre 1, 2, 7% au maximum de leur rémunération", a-t-il précisé samedi 12 juin sur Europe 1.

En cas de refus, les salariés s'exposent à un licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui fait également bondir les syndicats. Car en décembre dernier, ils avaient déjà signé un accord pour une rupture conventionnelle collective qui prévoit 1150 départs en 2021, dont 700 non remplacés. "Comment l'État, actionnaire majoritaire, (...) peut-il laisser (le PDG d'ADP) engager un plan social destructeur et sans aucune justification économique alors que 1.150 salariés partent déjà", avaient fustigé les organisations syndicales.