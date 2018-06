Aéroports : la reconnaissance faciale débarque à Orly et à Roissy

Dans les aéroports, vous pouviez jusqu'à présent passer le contrôle d'identité plus rapidement grâce à vos empreintes digitales. Désormais, ce sera aussi le cas grâce à la reconnaissance faciale. En effet, le système est entré en vigueur ce vendredi à Orly et à Roissy. Une technologie qui pourrait bientôt s'étendre à d'autres secteurs de notre vie quotidienne.



