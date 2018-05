Weinstein devant la justice : "Un souffle d'espoir" pour Judith Godrèche

En octobre dernier, Judith Godrèche était l’une des premières femmes à dénoncer les agissements d’Harvey Weinstein. Elle racontait, dans le New York Times, avoir été agressée par le producteur en 1996. L’actrice ne s’était depuis plus exprimée sur le sujet dans les médias. Jusqu’à ce dimanche, soit deux jours après l’arrestation de l’homme à Manhattan. Dans une longue interview au Journal du Dimanche du 27 mai, elle se confie sur l’après, sur ce que va changer l’inculpation d’Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle.





Pour Judith Godrèche, la chute du géant d'Hollywood "sonne comme une petite révolution" ."J’étais extrêmement fébrile ce matin, j’avais du mal à y croire… Certes de la joie, mais tout en ayant conscience que le chemin serait très long, au-delà bien entendu de l’issue du procès", se souvient-elle auprès du JDD. "En octobre 2017, lorsque je me suis confiée à Jodi Kantor, l’enquêtrice du New York Times, il paraissait impensable que Weinstein finisse un jour devant un tribunal. Pour tous, c’était l’homme intouchable, appartenant à cette caste dont l’impunité ne saurait être remise en question et dont le statut était ultraprotégé."