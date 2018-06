Affaire Inass : une énigme criminelle qui doit sa résolution au progrès en matière de recherche ADN

La petite martyre de l'A10 d'il y a 30 ans a été enfin identifiée. La fillette s'appelait Inass et elle avait quatre ans. Sa tombe a désormais un nom. L'énigme a en fait été résolue grâce au progrès en matière de recherche ADN. Les auteurs du crime ne sont nuls autres que ses propres parents. Ces derniers ont été rapidement mis en examen. Cette histoire rappelle à tous les meurtriers qu'un jour, ils pourront être confondus par leurs empreintes génétiques.



