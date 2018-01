Affaire Lactalis : Le Maire pas sûr d'un retrait total de la vente des produits incriminés

LAIT - Après un point-presse tenu jeudi à Bercy pour détailler le scandale Lactalis et les mesures prises en conséquence, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré sur BFM TV ce vendredi ne pas être en mesure de "donner l’assurance qu’il n'y a plus une boite en vente qui devrait avoir été retirée".