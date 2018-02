Affaire Lactalis : un témoignage accablant et de nouvelles plaintes

Un nouveau rebondissement dans le dossier Lactalis. De nouvelles plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires viennent d'être déposées. Le géant français du lait mais aussi plusieurs enseignes de la grande distribution sont visés. Comment des lots de lait maternisés ont-ils pu être contaminés pendant tant d'années ?



