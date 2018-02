Affaire Maëlys : immense tristesse dans la commune de Mignovillard

Ce jeudi 15 février, Mignovillard, le village de Maëlys, s'est réveillé dans la douleur. La petite fille vivait dans le hameau voisin avec ses parents et sa sœur. Après six mois d'enquête et d'attente, les habitants du village sont bouleversés et partagent le chagrin de la famille de la victime. Comme cette dernière, ils attendent que justice soit faite. Émus et sous le choc, ils sont également soulagés de connaître la vérité.



