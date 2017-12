"Nous vivons un cauchemar depuis 4 mois" : le témoignage de la tante de Maëlys

"Après un mariage de cauchemar, nous avons vécu un Noël de cauchemar", affirme la tante de Maëlys la voix étranglée par l'émotion. C'est à l'endroit même où un lâcher de ballons avait été organisé le 5 novembre dernier, jour d'anniversaire de Maëlys, que Séverine, la tante de la jeune fille, a décidé de s'exprimer pour la première fois.





"C'était le premier Noël sans Maëlys et c'est dur. C'est vraiment dur". "Après le mariage cauchemar, c'est notre Noël cauchemar", explique-t-elle au journaliste de TF1. "On a l'impression que notre vie est un cauchemar depuis quatre mois et que ça ne s'arrête pas".