Affaire Médine : des rescapés du Bataclan cyberharcelés après avoir dénoncé une récupération politique

Emmanuel Domenach, rescapé du Bataclan et ex-vice président de l'association de victimes 13onze15, a dénoncé sur Twitter une "polémique stérile". Auprès de LCI, il ajoute : "Ce qui m'agace, c'est qu'on se serve du Bataclan pour faire de la polémique et se faire bien voir. Cela vient de plusieurs bords même, y compris de LaREM. On parle en notre nom. Je n'ai pas d'avis sur la polémique, je n'ai jamais écouté ce rappeur. Mais ces élus n'ont que faire des victimes 99% de l'année et là on monte une affaire en épingle pour apparaître dans les médias. Qu'on laisse les victimes là où elles sont. Elles n'ont rien demandé. Certaines victimes sont sûrement opposées ce concert, d'autres sont pour, mais ça ne sert à rien de se servir d'elles pour polémiquer. Je voudrais qu'on arrête d'ériger les victimes en totem d'immunité. Si encore ces politiques avaient un vrai contact, une vraie démarche auprès des victimes. Mais là, c'est juste de la récupération pure et dure. Marine Le Pen s'approprie même les victimes en disant "nos morts", c'est honteux."





Même son de cloche chez Sophie, blessée au Bataclan et rescapée. Elle aussi a épinglé Laurent Wauquiez et "sa récupération politique à vomir". "Médine, je ne connais pas du tout" nous explique-t-elle. "De base, un concert au Bataclan ça me crispe, j'étais contre la réouverture du Bataclan. Quand j'ai vu qu'un de ses albums s'appelait 'Jihad', j'ai trouvé l'ironie crispante. Mais d'autres m'ont dit qu'il fallait écouter les paroles, donc je leur ai fait confiance. En revanche, quand j'ai vu des politiques comme Laurent Wauquiez sauter dessus, ça m'a fait sortir de mes gonds. Son fonds de commerce, c'est la récupération. Il s'exprime au nom des victimes alors qu'il n'a jamais eu un geste envers nous. Je ne veux pas que des élus politiques nous utilisent pour diffuser leurs idées. S'ils ont quelque chose à dire en notre nom, alors ils doivent d'abord en discuter avec nous et nous demander 'Je peux dire ça à votre place ?' Moi, en l'occurrence, j'aurais refusé."