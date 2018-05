Affaire Naomi Musenga : Agnès Buzyn a pris connaissance "d'une dizaine" de cas similaires

Puis de revenir sur la question d'un numéro unique. "Avant que cet accident grave survienne, nous avions déjà lancé une réflexion avec Gérard Collomb (le ministre de l'Intérieur, ndlr) sur l'articulation des numéros d'urgence entre eux, entre les pompiers et le Samu", a-t-elle rappelé.





Une mission doit d'ailleurs, rendre en juin un rapport "qui compare les différents systèmes européens avec des numéros uniques ou des numéros différents". Un seul numéro est certes "plus simple à mémoriser mais il y a un désavantage" car "vous avez à ce moment-là plusieurs étapes pour joindre le médecin", ce qui fait "perdre de l'information et du temps", a-t-elle relevé. "Il va falloir articuler" cette réflexion sur les numéros "de grande urgence" avec "celle sur la régulation des soins non programmés", a ajouté Mme Buzyn.