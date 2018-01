Affections psychiques au travail : pourquoi les femmes sont-elles plus exposées ?

LCI : Certains domaines professionnels, le secteur médico-social en tête, semblent plus touchés que d'autres, comment l'expliquez-vous ?

Dominique Lhuilier : On voit que les métiers du soin sont davantage exposés aux troubles psychosociaux, du fait de leur plus grande féminisation. Ce sont des domaines où il peut y avoir une inadéquation entre la récompense et la tâche (une des causes des troubles des psychosociaux citées par le rapport de l'Assurance maladie, notamment chez les employés, la catégorie socio-professionnelle la plus touchée, ndlr) en raison de la naturalisation de ces mêmes tâches. Il existe un défaut de reconnaissance des contributions apportées par les femmes dans certains métiers car elles sont attribuées au genre et à la représentation, à défaut du parcours professionnel et de la formation. Parce qu'on attribue aux femmes des qualités propres aux métiers de son (la patience ou le souci d'autrui), on néglige leur cursus et leurs efforts. Ainsi, les femmes seront plus nombreuses dans l'accompagnement des personnes âgées ou des plus petits et donc, mécaniquement plus touchées que les hommes.

LCI : Quelles sont les risques auxquels sont spécifiquement exposées les femmes ?

Dominique Lhuillier : Je fais l'hypothèse que le harcèlement sexuel (que le rapport répertorie comme une violence interne, commise au sein de l'entreprise) concerne davantage les femmes que les hommes. Le harcèlement moral, aussi. Il provient d'une confusion entre la domination masculine observée dans la société et le rapport de domination entre le supérieur et sa subordonnée. C'est ainsi que la secrétaire n'est plus simplement dans un rôle d'assistance de la direction mais parfois dans la servitude, en exerçant des tâches qui ne figurent pas dans sa fiche de poste, comme faire le café. De la même façon, on observe toujours aujourd'hui une division genrée du travail, avec des tâches administratives, peu valorisantes, confiées aux femmes, et des tâches stratégiques plutôt destinées aux hommes. C'est une tendance lourde, même s'il y a des exemples qui viennent la contredire ponctuellement.