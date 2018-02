Affrontements entre migrants à Calais : est-ce la rixe de trop pour les habitants ?

Cela fait plus de vingt ans que la présence de migrants est une préoccupation quotidienne pour les habitants de Calais. Mais, le niveau de violence atteint dans l'après-midi du jeudi 1er février est inédit. En effet, de violents affrontements ont éclaté entre Afghans et Érythréens. Quatre personnes ont été blessées par balles et elles sont toujours entre la vie et la mort. Est-ce la rixe de trop pour les Calaisiens ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.